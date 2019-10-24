وقع حـادث تصادم بين مركبة وحافلة جامعية تقل 30 طالبة بكلية البنات في رجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد أمس (الأربعاء)، نتج عنه حالة من الخوف والهلع بين الطالبات وإصـابة 4 منهن برضوض.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الطالبات أكدن أن الحـادث سببه تهور السائق الذي سبق تقديم عدة شكاوى ضده لكن لم يتخذ إجراء بحقه، مشيرين إلى أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة فائقة وارتطم بالمركبة في تقاطع الإشارة، ونتج عن ذلك إصـابة شخصين آخرين في المركبة.
وبيّنت المصادر أن الطالبات المصـابات نقلن إلى المستشفى وغادرنها بعد تقديم الإسعافات الأولية لهن، فيما طالب عدد من أولياء الأمور باختيار سائقي الحافلات بعناية لضمان سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات في الشكاوي التي قدمت ضد السائق.