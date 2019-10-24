المملكة تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف زراعة الألغام الحوثية

دعت المملكة أمس (الأربعاء)، الأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار المليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، وكذلك اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية.
وأكد عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل البيشي خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة، أن الألغام تشكّل خطراً في شتى أنحاء العالم، كما أن المملكة من تلك الدول التي تواجه خطراً على سكانها وسلامة أراضيها.
وقال البيشي إن المليشيات الحوثية قامت بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يُسهّل إخفاءها في البيئة المحلية، مما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزراعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن المملكة سعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار وتجنيب مواطنيه شبح الموت، وذلك عن طريق مشروع مسام لإزالة الألغام الذي أتم عامه الأول في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي.
ولفت إلى أن مشروع مسام واحدٌ من جملة المشاريع والمبادرات التي تقدمها المملكة لليمن لرفع المعاناة عن هذا الشعب الذي عانى الأمرّين.