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أخبار محلية > تعرّف على وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
24/10/2019   6:56 ص

تعرّف على وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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أصدر اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا تضمن إعفاء الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.

ووزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله كان يشغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019، وحتى صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا.

وسبق للوزير الجديد تولي منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، وكان نائبا للرئيس ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، ومستشاراً في الديوان الملكي، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في أكتوبر 2017.وفق “أخبار 24”.

تعرّف على وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

أخبار محلية
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