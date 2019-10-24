السيرة الذاتية لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، أمرا ملكيا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
وكان الدكتور عبدالله الغامدي يشغل منصب مدير مركز المعلومات الوطني منذ شهر أغسطس الماضي، وقام بتأسيس أول قسم لهندسة البرمجيات في المملكة، وتأسيس القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة (مركز ذكاء حاليا) عام 2010 م.
ويُذكر أن الغامدي يمتلك خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات، حيث عمل مستشاراً وخبير برمجيات لدى عدة قطاعات حكومية، وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وتولى الدكتور عبدالله عدة مناصب وأبرزها:
– رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.
– رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.
– رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.
– رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
– رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).
– رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.