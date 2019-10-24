السيرة الذاتية لصالح الجاسر وزير النقل الجديد

أصدر اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا تضمن إعفاء الدكتور نبيل العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر بدلا منه.
ووزير النقل الجديد المهندس صالح الجاسر، هو المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية”منذ 2014، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”، والمدير العام التنفيذي في إحدى وكالات السيارات بين عامي 2003 و2010.
وعمل الجاسر مديراً عاماً للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في “شركة الاتصالات السعودية”، ثم مديراً للمشاريع في “صندوق التنمية الصناعية السعودي”، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”. حسب “أخبار 24”.
و”الجاسر” حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة الملك سعود”، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من “جامعة الملك عبد العزيز”.