نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفاة طفل في العاشرة من عمره بعد دخوله طوارئ مستشفى خاص.. وصحة القصيم تحقق
24/10/2019   6:54 ص

وفاة طفل في العاشرة من عمره بعد دخوله طوارئ مستشفى خاص.. وصحة القصيم تحقق

+ = -
950

فتحت صحة القصيم تحقيقاً واسعاً في واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد مضي ساعات من دخوله طوارئ المستشفى (الإثنين) الماضي لتعرضه لأعراض بسيطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القصيم، تركي المحارب، أن المديرية العامة للشؤون الصحية قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى، وشُكلت لجنة طبية للتواجد في المستشفى الخاص،
والتحفظ على الملف الطبي للطفل.

وأكد المحارب، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه ستتم مراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل المتوفى، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة لمثل هذه الحوادث.

وفاة طفل في العاشرة من عمره بعد دخوله طوارئ مستشفى خاص.. وصحة القصيم تحقق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070185.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.