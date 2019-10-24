وفاة طفل في العاشرة من عمره بعد دخوله طوارئ مستشفى خاص.. وصحة القصيم تحقق

فتحت صحة القصيم تحقيقاً واسعاً في واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد مضي ساعات من دخوله طوارئ المستشفى (الإثنين) الماضي لتعرضه لأعراض بسيطة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القصيم، تركي المحارب، أن المديرية العامة للشؤون الصحية قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى، وشُكلت لجنة طبية للتواجد في المستشفى الخاص،
والتحفظ على الملف الطبي للطفل.
وأكد المحارب، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه ستتم مراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل المتوفى، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة لمثل هذه الحوادث.