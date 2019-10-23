أوامر ملكية بتعيين عدد من كبار موظفي الدولة على مرتبة وزير والمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، أوامر ملكية بتعيين عدد من كبار موظفي الدولة.
وصدر أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
كما أمر خادم الحرمين بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
وصدر كذلك أمر ملكي بتعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.حسب “أخبار 24”.
وأمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً بتعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
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