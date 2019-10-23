اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الأربعاء)، إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تعد أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، وذلك من خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية ورصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية.
وتعمل هذه المراكز على التقصي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.
وفق “أخبار 24”.