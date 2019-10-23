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أخبار محلية > أمر ملكي: إعفاء وزير النقل من منصبه.. وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل
23/10/2019   9:56 م

أمر ملكي: إعفاء وزير النقل من منصبه.. وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، أمراً ملكياً بإعفاء وزير النقل الدكتور نبيل العامودي من منصبه.

وتضمن الأمر الملكي تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيراً للنقل.

أمر ملكي: إعفاء وزير النقل من منصبه.. وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل

أخبار محلية
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