أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين، بإعفاء إبراهيم العساف من منصبه وزيرا للخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بدلا عنه.