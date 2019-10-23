بالصور.. #الماضي يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في محافظة الخرج

دشن سعادة محافظ الخرج الاستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٢/٢٤هـ بحضور سعادة مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي/ فهد بن محمد الممخور و مساعد وفريق الرعاية الصحية الأولية.
حيث اجتمع الماضي مع مدير المستشفى وفريق الرعاية، تم من خلاله انطلاق الحملة.
وتنفذ الحملة بمشاركة فرق طبية مكونة من أطباء وتمريض وإداريين ومراقبين موزعين على جميع مراكز المحافظة.
حيث أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة وكبار السن والنساء الحوامل.
كما ستشمل الحملة زيارات للدوائر الحكومية والمجمعات التجارية وإقامة أركان للتوعية الصحية.