4 فرق تدشن الجولة الثامنة .. وديربي الرياض مسك الختام

تبدأ يوم الخميس مباريات الجولة الثامنة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين، ستجمع الأولى الاتفاق مع العدالة، بينما سيلعب في الثانية الشباب مع نظيره الوحدة.
ويستضيف فريق الاتفاق الثاني عشر برصيد ست نقاط، بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، نظيره العدالة الحادي عشر بسبع نقاط، بينما سيلتقي الشباب الخامس برصيد 12 نقطة، مع الوحدة ثاني الترتيب وفي جعبته 15 نقطة، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بالعاصمة السعودية الرياض.
وتتواصل مباريات الجولة يوم الجمعة بمباراتين أيضاً، حيث يلعب الفيحاء الثالث عشر برصيد ست نقاط مع الفتح الخامس عشر برصيد أربع نقاط، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، بينما يستضيف فريق ضمك السادس عشر بأربع نقاط نظيره الرائد الرابع عشر بخمس نقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة. وفق “أخبار 24”.
وستقام يوم السبت مباراتين أيضاً، حيث يلعب التعاون الحادي عشر برصيد 7 نقاط، مع الفيصلي الرابع برصيد 14 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما سيلعب الحزم السابع بعشر نقاط، مع الأهلي الثالث برصيد 14 نقطة، على أرض ملعب نادي الحزم.
وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد، حيث يلتقي الاتحاد، الثامن بتسع نقاط، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مع أبها، العاشر بثماني نقاط، بينما يستضيف في الثانية الهلال المتصدر برصيد 19 نقطة، فريق النصر سادس الترتيب بـ11 نقطة، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.