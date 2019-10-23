أظهر مقطع فيديو متداول تحاشد عدد كبير من الجماهير الهلالية على عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال عقب نهاية مباراة الهلال أمام السد القطري.
ووثق الفيديو لحظة مغادرة الوليد استاد جامعة الملك سعود بعد انتهاء المباراة بسيارته، فيما ظهر وهو يسلم ويبارك للجماهير والتي حرصت على التقاط الصور معه.
وطلب أحد المشجعين من خلال الفيديو توصيل سلامه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن الهلال قد نجح في التأهل للنهائي الآسيوي رغم الخسارة من السد القطري أمس (الثلاثاء) بأربعة أهداف مقابل هدفين، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوحة.
وفق “أخبار 24”.