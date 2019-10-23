الاتحاد يواجه الوصل في بطولة كأس محمد السادس

يلتقي الاتحاد السعودي نظيره الوصل الإماراتي مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب زعبيل بدبي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019- 2020، وتبدأ المواجهة الساعة الثامنة والنصف مساء.
الاتحاد يبحث عن رد الدين بعد خروجه من البطولة الماضية على يد الوصل من دور الـ32، ووصل “العميد” لهذا اللقاء بعد تجاوزه فريق العهد اللبناني في دور الـ32 عندما فاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبيا في مباراة الإياب.
ويبحث الاتحاد من خلال لقاء اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل للدور المقبل وقبل لقاء الإياب الذي سيقام في الرابع من نوفمبر المقبل في جدة.
ويشهد المستوى الفني للاتحاد تراجعا كبيرا بعد تعرضه للخسارة في آخر مواجهتين أمام الحزم والوحدة ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يحتل المركز الثامن.
ويدخل الاتحاد اللقاء بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز أمله في الوصول للدور المقبل وقبل لقاء الإياب، ومن المتوقع أن يلعب مدرب الاتحاد الوطني محمد العبدلي الذي تم تكليفه خلفا للتشيلي سييرا بالقائمة نفسها التي شاركت أمام العهد اللبناني، ومن أهم الأسماء لدى المدرب المدافع زياد الصحفي، ولاعبو الوسط عبدالعزيز البيشي، والمغربي كريم الأحمدي، والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمهاجمان الصربي ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي رومارينيو.وفق “الرياض”.
ويدرك مدرب الاتحاد قوة الفريق الإماراتي، ومن المتوقع ألا يبادر بشن الهجمات قبل تأمين المناطق الدفاعية. وفي المقابل، يعتبر فريق الوصل من الفرق القوية واستطاع في النسخة الماضية من الوصول لدور الربع نهائي قبل الخروج من البطولة على يد الأهلي السعودي، ويضم عناصر مميزة في مختلف خطوط الفريق. ووصل لهذا اللقاء بعد فوزه على الهلال السوداني 2-0 في لقاء الذهاب والخسارة 2-1 في مباراة الإياب. ويقود الفريق الروماني ريجيكامب، الذي يعرف قوة الاتحاد الذي يضم في صفوفه أبرز العناصر على مستوى القارة الآسيوية، ومن المنتظر أن يلعب المدرب بأسلوب متوازن في الشقين الدفاعي والهجومي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. ومن أهم الأسماء لدى المدرب، المهاجمان على صالح والأوزبكي من أصول برازيلية فابيو دي ليما.