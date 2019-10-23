أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن ضبطها لوافد حوّل منزلاً شعبياً جنوب مدينة جدة إلى معمل لصناعة الذهب.
وأوضحت أن الوافد متستَّر عليه ويعمل لحسابه الخاص، وألقي القبض عليه بعد اشتباه الفرق الرقابية بوجود معمل لصناعة المعادن الثمنية بصورة غير نظامية.
وعُثر بحوزة الوافد على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 2.4 مليون ريال، إضافة إلى ما يزيد عن 10 كيلوجرامات من الذهب، ومستندات وفواتير وأختام.
وأفادت الوزارة أنها أحالت الوافد والمواطن المتستِّر عليه إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، كما أغلقت المقرّ المخالف.
وفق “أخبار 24”.