تعرض للاختناق والهبوط الحاد.. “صحة الشمالية” تنقذ حياة طفل توقف عن التنفس

نجح فريق طبي بمستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، في إنقاذ حياة طفل كان يعاني من اختناق وهبوط حاد في الأوكسجين.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى دخول الطفل قسم الطوارئ للمستشفى بسبب دخول سوائل إلى رئتيه، تسببت في اختناقه وتوقفه عن التنفس مع ازرقاق وهبوط حاد.
واستدعت حالة الطفل تدخلا سريعا من الكادر الصحي، الذي قام بعمل إنعاش رئوي تنفسي للمريض وإعطائه العلاجات اللازمة، حتى تمت السيطرة على الحالة واستقرارها في وقت قياسي. حسب “أخبار 24”.
يذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، وكذلك المناظير والأورام.