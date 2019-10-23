شاهد.. ختم جوازات القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بشعار “موسم الرياض”

دشنت الإدارة العامة للجوازات ختماً خاصاً يحمل شعار “موسم الرياض” لختم جوزات القادمين للرياض عبر مطار الملك خالد بالرياض.
وقالت “الجوازات” إن تدشين الختم يأتي تفاعلاً مع الحدث الأكبر الذي تعيشه الرياض حالياً، لافتة إلى أن عدد القادمين للمملكة بغرض السياحة في تزايد مستمر، وتمت تهيئة المنافذ بالكوادر البشرية والأجهزة اللازمة لتسهيل وتسريع إجراءات القادمين والمغادرين.
وأظهر مقطع فيديو نشره “موسم الرياض” قيام موظفي وموظفات الجوازات بختم جوازات القادمين بشعار “موسم الرياض”. وفق “أخبار 24”.
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 22, 2019