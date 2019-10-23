تعرف على أشهر المطاعم العالمية المتواجدة في “موسم الرياض”

صاحب فعاليات موسم الرياض الذي تشهده العاصمة الرياض حالياً، افتتاح العديد من المطاعم العالمية الشهيرة خلال أيام محددة، تتيح للجميع فرصة لتذوق العديد من الأطعمة المتميزة من أيدي أشهر الطهاة.
وتقع منطقة المطاعم في حي المربع وسط الرياض، ويستوجب الدخول لها حجز مقعد عبر تطبيق “MyTable”.
وفيما يلي نستعرض أبرز هذه المطاعم:
مطعم أوداتسو سوشي “Udatsu Sushi”:
من أبرز المطاعم اليابانية، يتيح لرواده فرصة للاستمتاع بطعم السوشي في قلب منطقة المربع بالرياض، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 24 أكتوبر، ويمكن الحجز مقعد مقابل 1750 ريالا.
مساكم رااايق برواقة #موسم_الرياض 😴✨
عيشوا أجواء يابانية مع مطعم “🇯🇵 ”Udatsu Sushi
واستمتعوا بطعم السوشي في قلب #منطقة_المربع ✨
للحجز زوروا منصة #عيشها : https://t.co/NPGZwfGIoS#موسم_الرياض pic.twitter.com/EQRLuG0UHT
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 22, 2019
مطعم كافيار كاسبيا “caviar kaspia”:
يعتبر أحد المعالم البارزة في العاصمة الفرنسية باريس، يشتهر بتقديم باقة استثنائية من الكافيار والأسماك المدخنة الفاخرة، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 25 أكتوبر الجاري، ويمكن حجز مقعد مقابل 450 ريالا.
لأكثر من 90 عامًا، caviar kaspia يروج ثقافة الكافيار ويرتقي لنخبة المطاعم العالمية، استمتع بالأجواء الفرنسية الفاخرة في #منطقة_المربع 🧡🎶#موسم_الرياض pic.twitter.com/Q4JXgKe9Bt
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 15, 2019
مطعم ميرازور “Mirazur”:
من فرنسا، يتصدر حالياً قائمة أفضل 50 مطعماً بالعالم، يقدم العديد من الأطباق المستوحاة من الطبيعة الفرنسية، يفتح أبوابه من 28 – 31 أكتوبر، ويمكن حجز مقعد مقابل 1750 ريالا.
#ثريد أفضل مطاعم #موسم_الرياض
✅ مطعم ميرازور Mirazur
في #منطقة_المربع
إحجز طاولتك على: https://t.co/MYvzWdgOxp
صوّت الآن:https://t.co/bxulDv0Szk pic.twitter.com/qRfFQQyWzE
— بستن | BesTen (@AskBesTen0) October 22, 2019
مطعم إنديان اكسنت “Indian Accent”:
المطعم الوحيد من الهند المدرج ضمن قائمة أفضل مئة مطعم في العالم، فاز بلقب أفضل مطعم في الهند لخمس سنوات متتالية، يفتح أبوابه للجمهور خلال الفترة من 1-13 نوفمبر.
#ثريد أفضل مطاعم #موسم_الرياض
✅ مطعم انديان اكسنت Indian Accent
في #منطقة_المربع
إحجز طاولتك على: https://t.co/MYvzWdgOxp
صوّت الآن:https://t.co/bxulDv0Szk pic.twitter.com/50vaWEQSeq
— بستن | BesTen (@AskBesTen0) October 23, 2019
مطعم تيتو “TETOU”:
يشتهر بتقديم حساء السمك الفريد، وأطباق المأكولات البحرية الطازجة، والحلويات اللذيذة، سيعاد افتتاحه فترة محدودة بالرياض خلال الفترة من 5 – 15 نوفمبر.
بتشعر إنك داخل البحر لما تتذوق أرقى وأشهى المأكولات البحرية في مطعم تيتو الفرنسي 🇫🇷
احجز للحظتك المختلفة في #منطقة_المربع في تجربة مثالية تستحقها 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/TWjnI9ZnPi
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 22, 2019
مطعم إي بالدي “Ebaldi”:
مطعم الساحل الإيطالي، وهو مطعم كلاسيكي يشتهر بتقديم أفضل الأطباق التوسكانية خارج إيطاليا، بأسلوب مبتكر، مفتوح الآن ويغلق أبوابه في 24 أكتوبر.
غمّض عيونك وتذوّق إيطاليا 🇮🇹 في #مطعم_الساحل_الإيطالي #Ebaldi
طعم الروقآن والحلا واللذايذ 😋🔥#موسم_الرياض #منطقة_المربع pic.twitter.com/y10aS4P1qA
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 19, 2019
تويقا مونتي كارلو “Twiga”:
ملتقى الشرق والغرب، مطعم ياباني يقدم قائمة طعام مبتكرة تمزج بين الأطباق التقليدية الأصيلة والمذاقات العالمية المدهشة، أبوابه مفتوحة من 15 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، ويمكن للشخص حجز مقعد مقابل 450 ريالا.
خلايا التذوق عندك بتحتار ! نص ياباني ونص إيطالي !🤩
كيف كذا ؟ 😳🔥
مطعم #Twiga عنده الطعم والجواب 😋👏#موسم_الرياض #منطقة_المربع pic.twitter.com/vysulIzZcg
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 19, 2019
سباقو/ لوس أنجلوس “spago”:
أحد معالم هوليوود الشهيرة، وهو يقدم أطباقه لنجوم الصف الأول، يشتهر بمطبخه الفاخر ومذاقاته العالمية، يفتح أبوابه خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، ويمكن للشخص حجز مقعد مقابل 1500 ريال.
#ثريد أفضل مطاعم #موسم_الرياض
✅ مطعم سباقو Spago
في #منطقة_المربع
إحجز طاولتك على: https://t.co/MYvzWdgOxp
صوّت الآن:https://t.co/bxulDv0Szk pic.twitter.com/Zm9XTwloAL
— بستن | BesTen (@AskBesTen0) October 22, 2019
سنترال/ بيرو “CENTRAL”:
يأخذ زواره في رحلة مشوقة إلى تراث المطبخ البيروفي الأصيل بألوانه الأخاذة وإبداعاته الفريدة، وهو يحتل حالياً المركز السادس في قائمة أفضل 50 مطعماً بالعالم، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 10-14 نوفمبر المقبل.
#ثريد أفضل مطاعم #موسم_الرياض
✅ مطعم سنترال CENTRAL
في #منطقة_المربع
إحجز طاولتك على: https://t.co/MYvzWdgOxp
صوّت الآن:https://t.co/bxulDv0Szk pic.twitter.com/lAq5wrUD70
— بستن | BesTen (@AskBesTen0) October 23, 2019
مطعم فيردي “Ferdi”:
أحد المطاعم القادمة من باريس ولديه فرع في لندن، يقدم المأكولات الكلاسيكية، ومن أشهرها “وجبة فيردي برغر” وهو أكثر الأطعمة شعبية في القائمة، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 15 نوفمبر – 1 ديسمبر.
كاربون “Carbone”:
مطعم إيطالي أمريكي، ويعد أحد أهم معالم نيويورك، أسسه الشيف العالمي ماريو كاربون، وهو يقدم تجربة إيطالية مختلفة بأطباق متميزة، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 15 ديسمبر المقبل، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.
بليونير “billionaire”:
مطعم يجمع المذاق الإيطالي والياباني في مكان واحد، ويتيح فرصة لعيش أجواء مختلفة وتذوق أطعمة متنوعة بطابع خاص، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 22 نوفمبر – 15 ديسمبر. وفق “أخبار 24”.
ديرتي فرينش “Dirty French”:
مطعم فرنسي في قلب نيويورك، يقدم العديد من أطباق المطبخ الفرنسي بلمسة عصرية، ويستقبل المطعم الجمهور حتى 15 ديسمبر، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.
أنيز “Anis”:
مطعم فرنسي في قلب اليابان، يعد مجموعة من أطباق اللحوم بعناية فائقة على نار هادئة، وتتميز أطباقه بنكهات ذات طعم فريد، سيفتح المطعم أبوابه أمام الجمهور خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2019