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أخبار محلية > تعرف على أشهر المطاعم العالمية المتواجدة في “موسم الرياض”
23/10/2019   5:42 م

تعرف على أشهر المطاعم العالمية المتواجدة في “موسم الرياض”

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صاحب فعاليات موسم الرياض الذي تشهده العاصمة الرياض حالياً، افتتاح العديد من المطاعم العالمية الشهيرة خلال أيام محددة، تتيح للجميع فرصة لتذوق العديد من الأطعمة المتميزة من أيدي أشهر الطهاة.

وتقع منطقة المطاعم في حي المربع وسط الرياض، ويستوجب الدخول لها حجز مقعد عبر تطبيق “MyTable”.

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه المطاعم:

مطعم أوداتسو سوشي “Udatsu Sushi”:

من أبرز المطاعم اليابانية، يتيح لرواده فرصة للاستمتاع بطعم السوشي في قلب منطقة المربع بالرياض، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 24 أكتوبر، ويمكن الحجز مقعد مقابل 1750 ريالا.

مطعم كافيار كاسبيا “caviar kaspia”:

يعتبر أحد المعالم البارزة في العاصمة الفرنسية باريس، يشتهر بتقديم باقة استثنائية من الكافيار والأسماك المدخنة الفاخرة، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 25 أكتوبر الجاري، ويمكن حجز مقعد مقابل 450 ريالا.

مطعم ميرازور “Mirazur”:

من فرنسا، يتصدر حالياً قائمة أفضل 50 مطعماً بالعالم، يقدم العديد من الأطباق المستوحاة من الطبيعة الفرنسية، يفتح أبوابه من 28 – 31 أكتوبر، ويمكن حجز مقعد مقابل 1750 ريالا.

مطعم إنديان اكسنت “Indian Accent”:

المطعم الوحيد من الهند المدرج ضمن قائمة أفضل مئة مطعم في العالم، فاز بلقب أفضل مطعم في الهند لخمس سنوات متتالية، يفتح أبوابه للجمهور خلال الفترة من 1-13 نوفمبر.

مطعم تيتو “TETOU”:

يشتهر بتقديم حساء السمك الفريد، وأطباق المأكولات البحرية الطازجة، والحلويات اللذيذة، سيعاد افتتاحه فترة محدودة بالرياض خلال الفترة من 5 – 15 نوفمبر.

مطعم إي بالدي “Ebaldi”:

مطعم الساحل الإيطالي، وهو مطعم كلاسيكي يشتهر بتقديم أفضل الأطباق التوسكانية خارج إيطاليا، بأسلوب مبتكر، مفتوح الآن ويغلق أبوابه في 24 أكتوبر.

تويقا مونتي كارلو “Twiga”:

ملتقى الشرق والغرب، مطعم ياباني يقدم قائمة طعام مبتكرة تمزج بين الأطباق التقليدية الأصيلة والمذاقات العالمية المدهشة، أبوابه مفتوحة من 15 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، ويمكن للشخص حجز مقعد مقابل 450 ريالا.

سباقو/ لوس أنجلوس “spago”:

أحد معالم هوليوود الشهيرة، وهو يقدم أطباقه لنجوم الصف الأول، يشتهر بمطبخه الفاخر ومذاقاته العالمية، يفتح أبوابه خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، ويمكن للشخص حجز مقعد مقابل 1500 ريال.

سنترال/ بيرو “CENTRAL”:

يأخذ زواره في رحلة مشوقة إلى تراث المطبخ البيروفي الأصيل بألوانه الأخاذة وإبداعاته الفريدة، وهو يحتل حالياً المركز السادس في قائمة أفضل 50 مطعماً بالعالم، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 10-14 نوفمبر المقبل.

مطعم فيردي “Ferdi”:

أحد المطاعم القادمة من باريس ولديه فرع في لندن، يقدم المأكولات الكلاسيكية، ومن أشهرها “وجبة فيردي برغر” وهو أكثر الأطعمة شعبية في القائمة، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 15 نوفمبر – 1 ديسمبر.

تعبيرية

كاربون “Carbone”:

مطعم إيطالي أمريكي، ويعد أحد أهم معالم نيويورك، أسسه الشيف العالمي ماريو كاربون، وهو يقدم تجربة إيطالية مختلفة بأطباق متميزة، مفتوح حالياً ويغلق أبوابه في 15 ديسمبر المقبل، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.

تعبيرية

بليونير “billionaire”:

مطعم يجمع المذاق الإيطالي والياباني في مكان واحد، ويتيح فرصة لعيش أجواء مختلفة وتذوق أطعمة متنوعة بطابع خاص، سيفتح أبوابه خلال الفترة من 22 نوفمبر – 15 ديسمبر. وفق “أخبار 24”.

تعبيرية

ديرتي فرينش “Dirty French”:

مطعم فرنسي في قلب نيويورك، يقدم العديد من أطباق المطبخ الفرنسي بلمسة عصرية، ويستقبل المطعم الجمهور حتى 15 ديسمبر، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.

تعبيرية

أنيز “Anis”:

مطعم فرنسي في قلب اليابان، يعد مجموعة من أطباق اللحوم بعناية فائقة على نار هادئة، وتتميز أطباقه بنكهات ذات طعم فريد، سيفتح المطعم أبوابه أمام الجمهور خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويمكن حجز مقعد فيه مقابل 450 ريالا.

تعرف على أشهر المطاعم العالمية المتواجدة في “موسم الرياض”

أخبار محلية
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