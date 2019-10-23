صرف 2.8 مليون ريال من رسوم “الأراضي البيضاء” لإيصال الخدمات لإسكان “الكامل” بمكة

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان صرف مبلغ 2.8 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وكشف البرنامج عن وجود خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة للوزارة.وفق “أخبار 24”.