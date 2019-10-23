تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وسلم الرسالة لخادم الحرمين بمكتبه اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.
وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبد الرحمن الشريم، وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.