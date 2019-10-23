أمير الشرقية: خادم الحرمين أنشأ قبل 3 عقود أول جمعية لرعاية المعاقين في المملكة

كشف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو أول من أنشأ جمعية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع أميرالشرقية، خلال حديثه في مجلس الإثنينية الأسبوعي لـ”منسوي جمعية إيفاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة”، أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين، وتوسعت لتشمل عدة مناطق بالمملكة.
وأضاف، أن مبادرة إنشاء جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية حظيت بدعم واهتمام من الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله -، مشيراً إلى المتابعة الدائمة والاهتمام الذي تجده الجمعية من خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الزامل، أن الجمعية تشهد تطوراً مستمرا منذ نشأتها في 1412هـ، وتعمل على تأهيل كل الحالات التي ترد لها، فيما بين مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن الجمعية تقدم خدماتها لـ250 طالبا وطالبة.