التشغيل التجريبي للمسار البديل لقطار الحرمين بـ”السليمانية” الأسبوع المقبل

ينتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمسار الجديد البديل لقطار الحرمين بمحطة السليمانية خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية والحماية الكاملة للمسار.
وقالت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إنه سيجري تجربة القطار بدون ركاب على الخط الجديد الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وذلك بين محطة السليمانية ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
وكان وزير النقل الدكتور نبيل العامودي قال في الأول من أكتوبر الجاري إن قطار الحرمين سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يوماً مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.
يذكر أن محطة القطار بالسليمانية كانت قد تعرضت لحريق في 29 سبتمبر الماضي اندلع في سقف المحطة، ما أدى لتوقف قطار الحرمين بسبب الأضرار التي لحقت بالمحطة وبعض أجزاء مسار القطار.