“الداخلية” تنفذ حكم القَتل قصاصاً في مواطن بحفر الباطن

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حكم القَتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الداخلية أن المدعو “جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري” – سعودي الجنسية -، أقدم على قَتل “محمد بن حمد بن سويلم الشمري” – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار 24”.