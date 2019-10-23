وزير الإسكان: معدل الشراء اليومي لوحدات “سكني” يصل إلى 1200 وحدة يومياً

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن حجم المشتريات اليومية من وحدات برنامج “سكني” يصل إلى 1200 وحدة يومياً.
وعزا وزير الإسكان ارتفاع معدل شراء وحدات برنامج “سكني”، إلى وعي المواطنين وسهولة التجربة، بجانب تعاون البنوك والمطورين في إنجاح تجربة برنامج “سكني”، مبيناً أن هدف الوزارة هو توفير مسكن لكل مواطن، وأنها اتفقت مع البنوك لتقديم تمويل عقاري حتى لمن ليس لهم حسابات بنكية.
وكان الحقيل أجرى زيارة تفقدية لمشروع “الجوار السكني” بالمدينة المنورة، وحضر خلال زيارته مراسم توقيع عقد بين وزارة الإسكان وشركة الرواف للتجارة والمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط “شروق” على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والذي يضم 3404 قطع سكنية بمساعدة 400 متر مربع للأرض الواحدة. وفق “أخبار 24”.