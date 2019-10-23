بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان.. 9 دول تتطلع للاستثمار في سوق الصحة السعودي

كشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، أن هناك دولاً أبدت رغبتها في الاستثمار في سوق الصحة السعودي، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان والهند وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والإمارات.
وأشارت الإدراة وفقاً لـ “الاقتصادية” إلى أنه تم السماح أخيراً للمنشآت الطبية المختلفة غير السعودية بدخول السوق السعودية وفق ضوابط معينة، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على المستثمر السعودي.
وبيّنت أنه تم تغيير النظام بعد صدور مرسوم يسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك وفتح مستشفيات وعيادات مختلفة، عدا العيادات المنفردة.
وأوضحت أن هناك شركات أظهرت اهتماماً بالاستثمار في القطاع الصحي وبناء المستشفيات في المشاريع العملاقة، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها، لكنها ما زالت في طور الدراسة.