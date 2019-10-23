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اخبار رياضية > حكم سابق يكشف ملابسات واقعة إنذار سامي الجابر لخلعه قميصه بإحدى مباريات الديربي؟ (فيديو)
23/10/2019   12:50 م

حكم سابق يكشف ملابسات واقعة إنذار سامي الجابر لخلعه قميصه بإحدى مباريات الديربي؟ (فيديو)

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روى الحكم الدولي السابق عبدالعزيز الدخيل، ملابسات واقعة خلع سامي الجابر لقميصه بعد إحرازه هدفاً في إحدى مباريات الديربي بين الهلال والنصر، ورده على مَن اتهمه بأنه تجاهل إعطاء إنذار للاعب رغم أنه كان يستحقه.

وقال الدخيل في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن المباراة انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3 – 1) وبعد إحراز الهدف الثالث، خلع سامي قميصه وتوجه نحو الراية الركنية وعلق القميص عليها ورفع الراية تعبيراً عن فرحته.

وأضاف أن ما قيل أنه لم يعط إنذاراً لـ “سامي” على تلك اللقطة غير صحيح لأنه أنذره بالفعل وسجل هذا الإنذار في أرشيف الاتحاد السعودي، ولكن الإخراج التلفزيوني لم يبرز لقطة منحه الإنذار. وفق “أخبار 24”.

حكم سابق يكشف ملابسات واقعة إنذار سامي الجابر لخلعه قميصه بإحدى مباريات الديربي؟ (فيديو)

اخبار رياضية
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