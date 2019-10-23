حكم سابق يكشف ملابسات واقعة إنذار سامي الجابر لخلعه قميصه بإحدى مباريات الديربي؟ (فيديو)

روى الحكم الدولي السابق عبدالعزيز الدخيل، ملابسات واقعة خلع سامي الجابر لقميصه بعد إحرازه هدفاً في إحدى مباريات الديربي بين الهلال والنصر، ورده على مَن اتهمه بأنه تجاهل إعطاء إنذار للاعب رغم أنه كان يستحقه.
وقال الدخيل في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن المباراة انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3 – 1) وبعد إحراز الهدف الثالث، خلع سامي قميصه وتوجه نحو الراية الركنية وعلق القميص عليها ورفع الراية تعبيراً عن فرحته.
وأضاف أن ما قيل أنه لم يعط إنذاراً لـ “سامي” على تلك اللقطة غير صحيح لأنه أنذره بالفعل وسجل هذا الإنذار في أرشيف الاتحاد السعودي، ولكن الإخراج التلفزيوني لم يبرز لقطة منحه الإنذار. وفق “أخبار 24”.
#فيديو
الحكم عبدالعزيز الدخيل:
أعطيت #سامي_الجابر “كارت أصفر” عندما خلع الفالينة وثبتها على الراية الركنية، لكن الإخراج لم يبرز هذه اللقطة..#برنامج_وينك#خليجية pic.twitter.com/WS16yNXqmB
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 22, 2019