عبدالرحمن بن مساعد لرئيس الاتحاد الآسيوي: ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية كارثي و”تراها مصخت”

وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم (الثلاثاء)، رسالة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي، انتقد فيها أداء الحكام تجاه أندية المملكة في دوري أبطال آسيا.
وقال الأمير عبدالرحمن في حسابه الرسمي عبر “تويتر”، “رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر، ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات”.
وأضاف: “أما قراركم بعدم استخدام تقنية الـvar فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا!.. (تراها مصخت)”.
يُذكر أن الهلال تأهل مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على السد بمجموع ستة أهداف مقابل خمسة أهداف للسدّ في مباراتي الذهاب والإياب لغرب آسيا. وفق “أخبار 24”.