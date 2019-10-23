تأجيل مباراتي الهلال أمام العدالة والحزم

تقرر بشكل رسمي، تأجيل مباراتي فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام العدالة في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 12 ديسمبر المقبل، وأمام الحزم في الجولة الـ13 إلى 15من ذات الشهر، وذلك بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وحسم الفريق الهلالي تأهله إلى نهائي القارة الآسيوية، الثلاثاء، رغم خسارته إياباً 2-4 من السد في نصف نهائي البطولة، على ملعب جامعة الملك سعود، مستفيداً من فوزه في الدوحة 4-1 ليصعد بمجموع المباراتين (6-5).
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت في 25 أغسطس الماضي، خطة الفرق المشاركة خارجياً، والتي تضمنت تأجيل مباريات الفرق بعد تأهلها إلى كل دور. وفق “الرياضية”.
وكانت فرق الهلال والنصر والاتحاد، قد تأهلت إلى ربع نهائي البطولة القارية سوياً، قبل أن يودع فريقا النصر والاتحاد البطولة.