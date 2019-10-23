الذايدي عقب تأهل الهلال : الاتحاد الآسيوي فاسد.. وحكامه تخطوا مرحلة الوقاحة!

هاجم الناقد الرياضي محمد الذايدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بسبب حكم مباراة اليوم بين الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي إنتهت بفوز السد برباعية مقابل هدفين، ولكن لم تشفع له أهدافه وتأهل الهلال إلى نهائي آسيا، بفضل فوزه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
وقال الذايدي عبر حسابه الرسمي “تويتر” : مباراة تحبس الانفاس الحمدلله ، مبروك للوطن”.
وتابع: لتحقق البطولة تحتاج للجدية والتركيز وعطاء سخي من الجميع، المباراة درس قاسي قبل النهائي، ارجو أنه تم استيعابه”. حسب “المرصد”.