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أخبار الخرج > الجمعة القادمة …جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تستضيف بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات السعودية
23/10/2019   6:35 ص

الجمعة القادمة …جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تستضيف بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات السعودية

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برعاية وزير التعليم  رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية  معالي الدكتور: حمد بن محمد آل الشيخ تستضيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية العاشرة لاختراق الضاحية خلال الفترة: 25-26/2/1441هـ.

إذ تقام البطولة في رحاب المدينة الجامعية بمحافظة الخرج يوم الجمعة: 26/2/1441هـ، بمسافة تصل إلى 8600 متر, وبمشاركة أكثر من 160 طالبًا يمثلون قرابة ثلاثين جامعة سعودية, يسبق إقامة البطولة الاجتماع الفني للبطولة ينظمه مسؤولي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مع المشاركين، يوم الخميس: 25/2/1441هـ، بعد المغرب.

من جهته رحب عميد شؤون الطلاب الدكتور: ثلاب الشكرة باسمه وباسم معالي مدير الجامعة ووكلائها بضيوف الجامعة من منسوبي وطلاب الجامعات السعودية المشاركة في البطولة, مؤكدًا بأن اللجان العاملة لاستضافة البطولة عملت ومنذ وقتٍ سابق على التجهيز والإعداد لاستقبال المشاركين وتنظيم البطولة؛ لإنجاحها وإخراجها بصورة مميزة.

كما ذكر الدكتور الشكرة بأن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز حريصة على استضافة مثل هذه المناسبات الرياضية التي تنطلق من صميم أدوار الجامعات من خلال دعم واستضافة الأنشطة الطلابية​

الجمعة القادمة …جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تستضيف بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات السعودية

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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