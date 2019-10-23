نفذت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حملةً أمنيةً بقيادة شرطة العاصمة المقدسة والجهات الأمنية الأخرى ومندوب من شركة الكهرباء، ضد عدد من مخالفي أنظمة العمل والإقامة ومجهولي الهوية.
وانطلقت الحملة وفقاً لـ “سبق”، في الساعة الثامنة صباحاً بأحد الأحياء العشوائية بحي السلام لمباغتة المخالفين، الذين جلسوا في منازلهم ظناً منهم أن الجهات الأمنية لن تنفذ حملات في ذلك الوقت، إلا أنه تمت مباغتتهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 150 مخالفاً من جنسيات مختلفة، وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للمخالفين، وتم تسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.