بالفيديو.. مسؤول بـ”التعليم” يكشف أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

كشف مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم عبدالله العرفج عن أسباب عودة الاختبارات التحريرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بعدما كان في السابق يطبق نظام التقويم المستمر.
وقال العرفج في لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن القرار ليس وليد العصر؛ حيث إن لائحة تقويم الطالب تراجع كل 4 سنوات وتُشَكّل لها عددٌ من اللجان على مستوى الوزارة وإدارات التعليم، ومكاتب التربية والتعليم.
وأضاف أن القرار صدر بناءً على عدد من المعطيات من بينها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية من خلال التقويم المستمر، إذ وجد أنه كان بحاجة لأسلوب مصاحب له، بالإضافة إلى ظهور ضعف لدى الطلاب في القراءة والكتابة. وفق “أخبار 24”.
وزير التعليم يعتمد اختبارات تحريرية لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
أسباب عودتها يكشفها عبدالله العرفج مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم لـ #معالي_المواطن#MBC1 pic.twitter.com/zEgvZ4MTwO
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 22, 2019