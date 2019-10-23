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اخبار رياضية > شاهد.. نافورة “الرياض بوليفارد” تتراقص احتفالاً بتأهل الهلال لنهائي آسيا
23/10/2019   6:31 ص

شاهد.. نافورة “الرياض بوليفارد” تتراقص احتفالاً بتأهل الهلال لنهائي آسيا

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أظهر مقطع فيديو احتفال نافورة منطقة الرياض بوليفارد بتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث تراقصت على أنغام أغنية “في ذمتي ذمة.. هلالنا في القمة” لرابح صقر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الهلال قد نجح في التأهل للنهائي الآسيوي رغم الخسارة من السد القطري أمس (الثلاثاء) بأربعة أهداف مقابل هدفين، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوحة.

وينتظر الهلال المتأهل من بين فريقي أوراوا الياباني وجوانجزو إيفجراند الصيني، لملاقاته في النهائي الذي سيقام يومي 9 و 24 من نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. نافورة “الرياض بوليفارد” تتراقص احتفالاً بتأهل الهلال لنهائي آسيا

اخبار رياضية
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