حجز فريق الهلال الأول لكرة القدم، مقعداً في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، رغم خسارته 2-4 أمام ضيفه السد القطري،الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي البطولة.
واستفاد الفريق الأزرق من فوزه ذهاباً 4-1 ليتأهل إلى نهائئ البطولة بمجموع المباراتين (6-5).
ويستضيف الهلال الفائز من مواجهة روارو الياباني وجوانزوا الصيني في مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 9 نوفمبر في الرياض، والإياب يوم 24 من ذات الشهر على أرض الفريق المتأهل من شرق آسيا.
سجل للهلال سالم الدوسري الدقيقة “13” والفرنسي جوميز الدقيقة “25” بينما سجل للسد أكرم عفيف ” 17 ركلة جزاء” ، الكوري تي هانم عند الدقيقة “19” وحسن الهيدوس “20” و أبوعلام “92”.
ظهر فريق الهلال بعد مرور 5 دقائق من انطلاقة المباراة من فرصة للفرنسي بافيتمبي جوميز الذي سدد كرة مرت جوار القائم الأيسر لمرمى السد. وترجم لاعبو الهلال سيطرتهم بهدف السبق عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة 13 من تسديدة داخل حدود منطقة الجزاء.
بعد الهدف احتسب الحكم السنغافوري محمد تقي ركلة جزاء لأكرم عفيف لاعب السد الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء سجل منها اللاعب نفسه هدف التعادل عند الدقيقة 17. وبعدها بدقيقتين سجل السد هدفين سريعين الثاني بواسطة الكوري تي هانم عند الدقيقة 19 وحسن الهيدوسي 20.
وتمكن الفرنسي جوميز من فك الضغط على فريقه الهلال بهدف ثاني عند الدقيقة مقلصاً الفارق عند الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال. وفق “الرياضية”.
جاءت بداية الشوط الثاني بطيئة بعكس الشوط الأول وانحصراللعب في وسط الملعب مع أفضلية نسبية للاعبي الهلال في البدايات، وسرعان ما تقاسم لاعبو الفريق القطري السيطرة مع أصحاب الأرض.
وكانت هجمات السد القطري الأخطر خاصة في آخر 5 دقائق من عمر اللقاء لكن عبدالله المعيوف تصدى لجميع التسديدات التي صوبت تجاه مرماه حتى تمكن ابوعلام من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بخسارة الهلال برباعية وتأهله إلى النهائي القاري مستفيداً من انتصاره ذهاباً برباعية.