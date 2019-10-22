نقل نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد الجندي عبدالرحمن بن حسين دغريري.
واستشهد دغريري –أحد منسوبي القوات المسلحة- أثناء أداء مهامه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب نائب أمير جازان خلال زيارة العزاء بمنزل والد الشهيد بقرية البيطارية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
وأكّد أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولأمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف.
وفق “أخبار 24”.