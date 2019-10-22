أعلن الحساب الرسمي لفعاليات “موسم الرياض” أن اليوم الثلاثاء سيشهد الافتتاح التجريبي لمنطقة “وينترونرلاند”، وسيكون الدخول متاحاً الليلة لحاملي الدعوات فقط.
وأبان أن الافتتاح الرسمي وإتاحة التذاكر لجميع الزوار لدخول الفعالية سيكون اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وتستمر الفعاليات حتى 15 يناير 2020.
وتدشن هيئة الترفيه الليلة مدينة الملاهي الشهيرة “ونتر وندرلاند”، ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط, ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتضم مدينة “ونتر وندرلاند” مجموعة من العروض تصل إلى 42 لعبة مختلفة تناسب جميع الأعمار، وستقام فيها أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، علاوة على مدينة ألعاب وعروض مسرحية وعالم مارفل، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق.
وفق “أخبار 24”.