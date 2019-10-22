مساعد وزير التعليم يدشّن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس

دشّن مساعد وزير التعليم سعد آل فهيد، اليوم الثلاثاء، خدمة “الطلبات الإلكترونية للمدارس” عبر برنامج فارس، لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.
وأوضح آل فهيد أن الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداءً من اليوم وطوال العام الدراسي، حيث سيتم تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية وتوضيحية لتقييم وتطوير التجربة.
وأضاف أن الخدمة الجديدة ستخدم جميع المدارس لاختصار الوقت والجهد والمال، بعد اعتمادها سابقاً على النظام الورقي البطيء الذي كان يتطلّب وقتاً طويلاً لإنهائه. وفق “أخبار 24”.
ويتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودع، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.
#فيديو |#مساعد_وزير_التعليم يدشن خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس. pic.twitter.com/jNe6W9J2lC
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩