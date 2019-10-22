رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، والتي أصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء:
1- تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والبرازيل.
2- تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتباحث مع الجانب البرازيلي في مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية.
3- الموافقة على قيام وزارة المالية بالتباحث مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية رأس المال البشري.
4- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند.
5- تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البرازيل في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. وفق “أخبار 24”.
6- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.