أعلن موسم الرياض، أسعار تذاكر “الرياض بوليفارد”، موضحاً العديد من المزايا في أسعار تذاكر البوليفارد في حلته الجديدة.
وحدد سعر تذكرة البوليفارد 50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الإثنين فالدخول فيه مجاناً، لافتاً إلى أن الدخول لمن هم دون سن 12 عاماً مجانا طوال أيام الأسبوع.
وأشار الموسم إلى أن قيمة التذكرة تخول لحاملها الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة في “الرياض بوليفارد”، فيما تتيح تذاكر “السينما، والفعاليات، والحفلات، والمسارح” لحاملها دخول “الرياض بوليفارد” مجاناً.
وفق “أخبار 24”.