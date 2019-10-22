جوميز و5 من لاعبي الهلال مهددون بالإيقاف والغياب عن النهائي

طالب عدد من جمهور الهلال، والذي يعيش في حالة قلق بسبب اللاعبين المهددين باالإيقاف، لاعبي فريقهم بالحذر في لقاء السد القطري اليوم.
ويواجه 6 لاعبين خطر الإيقاف عن المباراة النهائية في حال تلقي أيٍّ منهم بطاقة صفراء.
واللاعبون المهددون هم: (بافيتمبي جوميز، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالله عطيف، علي البليهي، ناصر الدوسري).
وفي حال وصول الهلال إلى المباراة النهائية تسقط البطاقات الصفراء عن أي لاعب لم ينل بطاقة ملونة في مباراة هذا المساء. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الهلال والسد عند الساعة 19:15 من مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويدخل الهلال المباراة بأفضلية واضحة، حيث فاز على ضيفه القطري بأربعة أهداف لهدف في مباراة الذهاب في قطر.