التشكيلة المتوقعة للهلال في مباراة اليوم ضد السد القطري

يستضيف نادي الهلال نظيره السد القطري، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الجامعة بالرياض، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.
وكان الهلال قد اقترب بشكل كبير من بلوغ النهائي، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، لذا يدخل المباراة في معنويات عالية وحالة فنية مميزة.
ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الفريق الهلالي التي يواجه بها السد الليلة وفق “أخبار 24” ، كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني.
خط الوسط: عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.