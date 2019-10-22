مساعد بن خالد يتفاعل مع فوز شيفيلد على آرسنال

أبدى الأمير مساعد بن خالد رئيس مجلس إدارة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه ضد ضيفه آرسنال بهدف نظيف، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الأمير مساعد بن خالد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب المباراة: “يا رب لك الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً”.
وتخطى شيفيلد يونايتد نظيره آرسنال بهدف سجله الفرنسي ليس موسيت، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع على سلم ترتيب البريميرليج، مكبدا منافسه صاحب المرتبة الخامسة خسارته الثانية هذا الموسم. وفق “كووورة”.
ولعب شيفيلد 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، نجح في الفوز في 3 منها وتعادل في نفس العدد كما خسر 3 مرات.
We are the blades ⚔️⚔️⚔️ #SHUARS pic.twitter.com/HQtq8v0AEF
— Musaad Bin Khalid Al Saud (@musaadkma) October 21, 2019