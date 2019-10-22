تقارير طبية تؤكد إمكانية مشاركة موسى في الكلاسيكو.. وآدم قد يلحق بمباراة الفيصلي

أكدت الكشوفات والفحوصات الطبية الأولية، التي أجراها الجهاز الطبي بنادي النصر أمس (الإثنين) لمحترف الفريق، النيجيري أحمد موسى، أن اللاعب يمكنه المشاركة في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد القادم أمام الهلال.
وكان اللاعب أكمل 5 أيام من التدريبات اللياقية، وأكد التقرير الطبي جاهزيته للمشاركة في الديربي لأكثر من نصف ساعة، فيما ينتظر أن يُرفع التقرير بشكله النهائي لمدرب الفريق روي فيتوريا، بعد ظهور نتائج الأشعة التي أُجريت له أمس، لتحديد إمكانية مشاركته بشكل نهائي في مباراة الديربي.
من جانب آخر، يُتوقع مشاركة لاعب الفريق عبدالفتاح آدم في مباراة النصر والفيصلي التالية لمباراة الديربي، والمقررة في 6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الفخذ. وفق “أخبار 24”.