هارب الاتحاد تحت مجهر روما

وضع نادي روما الإيطالي، الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب الوسط الهارب من الاتحاد، على لائحة اهتماماته، وفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي ذائع الصيت.وأشار الموقع أمس إلى قدرة اللاعب البالغ 30 عامًا، على الانضمام لفريق العاصمة الإيطالية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مجانًا، بعدما فسخ عقده مع الاتحاد السعودي. ويتعارض الخبر مع تأكيد أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد في حواره مع “الرياضية” أمس، أن اللاعب لا يحق له قانونيًا فسخ العقد من طرفه، مثلما فعل الشهر الماضي، ما يعني عدم قدرته، حتى الآن، على الانضمام لأي فريق آخر.
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