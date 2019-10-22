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اخبار رياضية > إعلاميون يتخوفون من إسناد إدارة لقاء الهلال والسد للحكم السنغافوري محمد تقي
22/10/2019   5:07 م

إعلاميون يتخوفون من إسناد إدارة لقاء الهلال والسد للحكم السنغافوري محمد تقي

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علق عددٌ من الإعلاميين الرياضيين على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف الحكم السنغافوري محمد تقي بإدارة مباراة الهلال والسد القطري، المقررة مساء اليوم (الثلاثاء) بالرياض، ضمن أياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019.

وقال الإعلامي وليد الفراج، إن تاريخ الحكم السنغافوري غير مطمئن، ونتمنى أن تكون أوهاماً، معرباً عن أمله في أن تكون مباراة الهلال والسد اليوم لائقة تحكيمياً، مضيفاً أن هناك 7 لاعبين هلاليين مهددون بالإيقاف، متابعاً الله يكفينا شر الحكم السنغافوري محمد تقي.

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلاً: “لا نخشى على الهلال إلا من الهلال نفسه، بالإضافة لمشاركة الحكم السنغافوري في إفساد اللقاء، بالمنطق اللقاء منتهي”، معتبراً وجود محمد تقي يهدف لحدوث مجرزة تحكيمية ضد الهلال أو ليجهز الهلال للنهائي بعدد من الإيقافات. وفق “أخبار 24”.

فيما تساءل الإعلامي سلطان اللحياني عن سبب عدم تكليف حكم مميز للقاء الإياب بين الهلال والسد القطري، داعياً لاعبي الهلال للحذر أثناء المباراة.

إعلاميون يتخوفون من إسناد إدارة لقاء الهلال والسد للحكم السنغافوري محمد تقي

اخبار رياضية
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