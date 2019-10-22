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اخبار رياضية > الوليد بن طلال يدعم الهلال من «المحيط»
22/10/2019   5:07 م

الوليد بن طلال يدعم الهلال من «المحيط»

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من المنتظر أن يتواجد عضو شرف نادي الهلال الداعم الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في منصة استاد جامعة الملك سعود في الرياض «محيط الرعب»، الذي سيحتضن مواجهة الهلال أمام السد القطري، في إياب دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا. ويتطلع الأمير الوليد بن طلال أن يؤكد الزعيم تفوقه على الخصم بتحقيق الانتصار في لقاء اليوم، والوصول لنهائي البطولة الآسيوية.

هذا ويعتبر الأمير الوليد بن طلال الداعم الرئيسي لإدارة الهلال الحالية برئاسة فهد بن نافل، ويطمح في تحقيق الزعيم للبطولات في الموسم الحالي، وفي مقدمتها الكأس الآسيوية والوصول لبطولة أندية العالم القادمة. وفق “عكاظ”.

الوليد بن طلال يدعم الهلال من «المحيط»

اخبار رياضية
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