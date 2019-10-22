وقعت وزارة الإسكان ممثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية عقدًا مع شركة متخصصة في أعمال البنية التحتية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط “الشروق” الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تتجاوز 237 مليون ريال، لتوفير 3404 قطع أراض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة.
ويتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة الرواف للتجارة والمقاولات المتخصصة في أعمال البنية التحتية، تطوير أعمال البنية التحتية في المخطط الممتد على مساحة 4.669.811 مترا مربعا، ويأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخيارات التي تتناسب مع احتياجات المواطنين ورغباتهم.
ووقع العقد من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد مع مدير المشاريع في شركة الرواف المهندس عبدالعزيز الرواف، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية بمنطقة المدينة المنورة.
وأكدت الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وفق “أخبار 24”.