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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تمدد صلاحية الدجاج المبرد إلى 9 أيام بدلاً عن 7
22/10/2019   2:52 م

“الغذاء والدواء” تمدد صلاحية الدجاج المبرد إلى 9 أيام بدلاً عن 7

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وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على تمديد فترة صلاحية منتج الدجاج المبرد ليومين إصافيين، بحيث لا تتجاوز مدة الصلاحية 9 أيام من تاريخ ذبحه كحد أقصى بدلاً من 7 أيام.

وأوضحت الهيئة أنها وافقت على منح منتجي الدواجن يومين إضافيين لمدة صلاحية منتج الدجاج المبرد، لحين تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بذلك.

وأضافت أن شركات إنتاج وتوزيع الدواجن عليها أن تتحمل المسؤولة كاملة تجاه احتفاظ المنتجات الغذائية بصفاتها الغذائية الأساسية، تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، بما يضمن سلامة ومأمونية منتجاتهم طوال فترة الصلاحية. حسب “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تمدد صلاحية الدجاج المبرد إلى 9 أيام بدلاً عن 7

أخبار محلية
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