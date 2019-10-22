نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركهم مقيدين ساعات طويلة.. مواطن بحائل يكبل أطفاله الـ5 ووالدتهم بالسلاسل والجهات الأمنية تحررهم
22/10/2019   2:52 م

تركهم مقيدين ساعات طويلة.. مواطن بحائل يكبل أطفاله الـ5 ووالدتهم بالسلاسل والجهات الأمنية تحررهم

+ = -
274

تمكنت الجهات الأمنية والصحية في حائل، من إنقاذ 5 أطفال (2- 5 أعوام) ووالدتهم، كانوا محتجزين بالسلاسل داخل منزلهم، متهمين والدهم، الذي طلَّق أمهم، باحتجازهم ومغادرة المنزل وتركهم مقيدين لأكثر من 24 ساعة.

وذكرت المصادر وفقا لـ “سبق”، أن شرطة منطقة حائل تلقت من أحد المواطنين بلاغًا حول سماعه استغاثات أطفال من أحد الشقق السكنية القريبة، وعند استكشافه الأمر تبين أن باب الشقة موصد بالسلاسل، فتقدم ببلاغه لغرفة عمليات الشرطة.

وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية والهلال الأحمر والدفاع المدني باشرت البلاغ، وتوجهت للموقع، وقامت بكسر باب المنزل حيث تم تحرير أفراد العائلة ونقلهم لمستشفى الملك خالد بحائل للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وكثفت الجهات الأمنية بحائل عمليات البحث عن والد الأطفال، فيما تم إبلاغ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية المطلقة وأطفالها.

تركهم مقيدين ساعات طويلة.. مواطن بحائل يكبل أطفاله الـ5 ووالدتهم بالسلاسل والجهات الأمنية تحررهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069881.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.