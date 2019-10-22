أعلن اليوم (الثلاثاء)، في حفل أقيم بالقصر الامبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو، حضره 200 مدعو من 180 بلداً حول العالم، امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو تنصيبه امبراطورا للبلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة الامبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاماً وبجانبه زوجته الدبلوماسية السابقة ماسكو 55 عاماً، وهو يعلن قائلا: “إلى هذا البلد والعالم، أعلن تنصيبي”.
و”نارهيتو” هو حفيد الامبراطور هيرهيتو، الذي شهد عهده خوض اليابان للحرب العالمية الثانية، فيما يعد ناروهيتو أول امبراطور ياباني يُولد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحضر الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يشارك في مراسم تنصيب إمبراطور #اليابان #الإخبارية pic.twitter.com/Z1Mzu9iFo6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2019